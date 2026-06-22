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Fudbaleri Španije sa 4:0 savladali su Saudijsku Arabiju i demonstrirali su silu na meču u kom su dokazali da su jedni od favorita za titulu šampiona sveta.

1/6 Vidi galeriju Španija - Saudijska Arabija Mundijal 2026 Foto: Wang Kaiyan / Xinhua News / Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

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Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici između Španije i Saudijske Arabije? Krenimo redom...

"Crvena furija" je od samog početka meča nametnula svoj ritam i potpuno preuzela kontrolu nad utakmicom. Saudijska Arabija nije imala rešenje za visok presing, brzu cirkulaciju lopte i konstantan pritisak Španaca, koji su delovali kao da su rešeni da pokažu reakciju posle prethodnog razočaranja.

Junak ubedljive pobede bio je Mikel Ojarzabal, koji je postigao dva gola. Njegova realizacija i osećaj za prostor potpuno su razorili odbranu Saudijaca, koji nisu imali odgovor na njegovu kretnju u završnici.

Posebnu pažnju ukrao je i povratak Lamina Jamala, koji je svojim potezima podigao publiku na noge. Mladi as Barselone ponovo je demonstrirao magiju u nogama - driblinzi, promena ritma i lakoća u igri potvrdili su da je reč o jednom od najvećih fudbalskih talenata današnjice, igraču koji već sada pravi razliku na najvećoj sceni.

Četvrti gol bio je delo Marka Kukurelje, koji se sjajno ubacio iz drugog plana i preciznim udarcem dodatno dotukao rivala u nastavku meča. Do kraja susreta Španija je rutinski kontrolisala igru i bez problema privela utakmicu kraju.

Nakon dva odigrana kola, Španija ima četiri osvojena boda i nalazi se u odličnoj poziciji pred završnicu grupne faze. U grupi "H" nalaze se još Urugvaj i Kape Verde.

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