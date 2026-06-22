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Aktuelni predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore, ali i jedan od evropskih članova saveta FIFA, gledao je uživo, sa stadiona u Majamiju, utakmicu Zelenortska Ostrva - Urugvaj.

1/8 Vidi galeriju Urugvaj - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Ovaj meč je privukao pažnju brojnih poznatih ličnosti i bivših fudbalera, a Savićević je samo jedan od njih. Tokom televizijskog prenosa proslavljeni as je prikazan u krupnom planu.

Foto: Printscreen

U trenutku kada je bio na ekranu Dejan Savićević je razgovarao sa legendarnim Robertom Bađom. Čuveni Dejo i Bađo su bili saigrači u Interu u periodu od 1995. do 1997. godine, a pored njih je sedeo još jedan nekadašnji napadač Dijego Forlan.

U specijalnoj loži, ispred njih je svoje mesto imao predsednik FIFA Đani Infantino.

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