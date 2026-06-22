Čuveni crnogorski fudbaler Dejan Savićević boravi u SAD gde gleda utakmice Svetskog prvenstva.
MUNDIJAL
DEJO SAVIĆEVIĆ U MOĆNOM DRUŠTVU NA SVETSKOM PRVENSTVU! Legendarni fudbaler iznenadio izborom utakmice, a kada vidite sa kim je sedeo...
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Aktuelni predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore, ali i jedan od evropskih članova saveta FIFA, gledao je uživo, sa stadiona u Majamiju, utakmicu Zelenortska Ostrva - Urugvaj.
Urugvaj - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Alex Slitz / Getty images / Profimedia
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Ovaj meč je privukao pažnju brojnih poznatih ličnosti i bivših fudbalera, a Savićević je samo jedan od njih. Tokom televizijskog prenosa proslavljeni as je prikazan u krupnom planu.
Foto: Printscreen
U trenutku kada je bio na ekranu Dejan Savićević je razgovarao sa legendarnim Robertom Bađom. Čuveni Dejo i Bađo su bili saigrači u Interu u periodu od 1995. do 1997. godine, a pored njih je sedeo još jedan nekadašnji napadač Dijego Forlan.
U specijalnoj loži, ispred njih je svoje mesto imao predsednik FIFA Đani Infantino.
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