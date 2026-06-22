STOP ZA BELGIJANCE: Pogledajte detalje sa meča u kom su Belgija i Iran odigrali nerešeno (VIDEO)
Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su svoj meč na Mundijalu i on je završen nerešeno, 0:0.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
Šta se sve dešavalo na ovom meču?
Šta se sve dešavalo na utakmici Belgija - Iran? Krenimo redom...
Početak utakmice koja je odigrana u Los Anđelesu obeležio je oštar start Lukakua nad golmanom Beiranvandom. Utakmica je bila u prekidu tri minuta kako bi se ukazala pomoć čuvaru mreže "Lavove Persije".
Prvu šansu iz kategorije stopostotnih videli smo u devetom minutu. De Kujper je šutirao sa samo 5-6 metara, ali se proslavio golman Irana.
Iran je prvu šansu imao u 14. minutu, kada je Hosein Kanani u kaznenom prostoru uputio volej udarac, a loptu u korner poslao golman Belgije Tibo Kurtoa.
Minut kasnije, nakon izvedenog kornera, glavom je pored gola Belgije šutirao Said Ezatolahi.
U 22. minutu sa udarcem sa desne strane pokušao je kapiten Belgije Juri Tilemans, ali je iranski golman upisao još jednu odbranu.
Jedan od bitnih momenata zbio se u 25. minutu. Iranci su izveli slobodan udarac, na fintu su prevarili odbranu Belgije i postigli gol preko Mehdija Taremija. Međutim, VAR je poništio gol zbog ofsajda.
U 44. minutu Belgija je imala polupriliku za pogodak, kada je centaršut uputio Tilemans, a iskosa je sa šest metara šutirao De Kujpers, čiji udarac brani Bejranvand.
Iran je prvu šansu u drugom poluvremenu imao u 53. minutu posle ubacivanja iz auta. Lopta je završila u kaznenom prostoru, stigla do Taremija, koji je sa 10-ak metara uputio "volej", a njegov udarac brani Kurtoa.
Na sledeću pravu šansu za Belgiju čekali smo dugo kao većnost. U 59. minutu glavni akteri su ponovo bili De Kujper i Beiranvand, a golman Irana je upisao odbranu turnira.
Belgija je u 67. minutu ostala sa igračem manje posle velike gluposti Ngoja. Fudbaler Belgije je pogrešio, a zatim kao poslednji igrač u odbrani oborio Taremija.
U 81. minutu iz daljine je pokušao Ezatolahi, a odbranu je upisao Kurtoa.
Novu šansu za Belgiju u 86. minutu imao je De Kujpers, ali je i ovog puta njegov udarac iz šesnaesterca odbranio iranski golman.
Poslednju priliku na meču imala je Belgija u petom minutu nadoknade, kada je udarac Dodija Lukebakija sa ivice šesnaesterca završio pored desne stative gola Irana.
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