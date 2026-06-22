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Fudbaleri Urugvaja i Zelenortskih Ostrva odigrali su nerešeno, 2:2, svoj meč na Mundijalu.

1/8 Vidi galeriju Urugvaj - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Bio je ovo kiks Urugvaja i veliki bod za Zelenortska Ostrva, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici Urugvaj - Zelenortska Ostrva? Krenimo redom...

Prednost Zelenortskim Ostrvima doneo je Kevin Pina golom u 21. minutu, čime je postigao prvi pogodak u istoriji te selekcije na Svetskim prvenstvima, dok je izjednačenje Urugvaju doneo Maksimilijano Arauho pogotkom u 44. minutu.

Vođstvo Urugvaju doneo je Agustin Kanobio pogotkom u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Zelenortskim Ostrvima Elio Varela u 61. minutu.

Gol koji je postigao Arauho u 68. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Utakmicu je ofanzivnije započela selekcija Urugvaja, koja je u 14. minutu iz odličnog kontranapada došla do prve dobre prilike za pogodak. Ipak, Federiko Valverde je iz dobre pozicije uputio loš udarac, koji je završio pored desne stative gola Zelenortskih Ostrva.

Reprezentacija Zelenortskih Ostrva je u 21. minutu došla do vođstva, golom Kevina Pine. Vezista Krasnodara je sa velike udaljenosti uputio šut iz slobodnog udarca, nakon čega je lopta prošla kroz živi zid Urugvaja i završila u donjem desnom uglu mreže gola južnoameričke selekcije.

Selekcija Urugvaja je nastavila da napada nakon gola Pine i do izjednačujućeg pogotka došla preko Maksimilijana Arauha u 44. minutu. Centaršut sa levog krila uputio je Valverde, defanzivac Zelenortskih Ostrva Sidni Karbal je glavom pogodio stativu svog gola, da bi krilni igrač Sportinga iz Lisabona potom došao do odbitka i iz peterca glavom poslao loptu u mrežu gola afričke selekcije.

Urugvajski fudbaleri su nastavili da vrše pritisak i u nastavku prvog poluvremena, i u šestom minutu nadokande vremena došli do vođstva golom Agustina Kanobija. Dugu loptu u kazneni prostor Zelenortskih Ostrva poslao je Manuel Ugarte, Arauho je potom glavom spustio loptu za Kanobija, koji je sa šest metara razdaljine sigurno savladao golmana afričke selekcije Vozinju.

U nastavku prvog poluvremena nije bilo više pogodaka, pa je selekcija Urugvaja nakon 45 minuta igre imala vođstvo 2:1.

Nakon ujednačenog perioda igre na početku drugog poluvremena, reprezentacija Zelenortskih Ostrva je do izjednačenja došla golom Elija Varele u 61. minutu. Defanzivac Urugvaja Matijas Olivera poslao je jako loše poprečno dodavanje u blizini svog kaznenog prostora, do kog je pokušao da dođe urugvajski golman Fernando Muslera. Do lopte je ipak prvi došao Varela, koji je svojim prvim kontaktom sa loptom prošao pored Muslere, a drugim poslao loptu u nebranjenu mrežu gola južnoameričke selekcije.

Afrička selekcija je opet zapretila samo dva minuta kasnije, kad je udarac iz daljine Žamira Monteira završio preko gola Urugvaja.

Reprezentacija Urugvaja je u 68. minutu uspela da ponovo preko Arauha zatrese mrežu gola Zelenortskih Ostrva, ali je norveški sudija Espen Eskos poništio pogodak zbog ofsajda koji je prethodio njemu.

Nakon poništenog gola Arauha igralo se jako intenzivno i ofanzivno na obe strane. Igrači Urugvaja su imali dve dobre šanse u 86. minutu udarcima Brajana Rodrigesa i Rodriga Bentankura, ali je oba šuta sjajno izblokirao defanzivac Zelenortskih Ostrva Stiven Moreira.

Selekcija Urugvaja je u 90. minutu imala šansu da do novog vođstva dođe iz slobodnog udarca iz odlične pozicije, ali je udarac Valverdea završio preko gola afričke selekcije.

Šanse za južnoameričku selekciju u nadoknadi drugog poluvremena stvarao je Darvin Nunjes. Napadač Al Hilala je prvo u drugom minutu nadoknade sjajno prošao po desnom krilu i ubacio loptu po zemlji u peterac Zelenortskih Ostrva, ali Valverde ipak nije uspeo da dođe do nje i ubaci je u nebranjenu mrežu gola afričke selekcije.

Nunjes je potom u trećem minutu nadoknade, u sklopu kontranapada Urugvaja, odlično spustio loptu za Kanobija, čiji je šut iz odlične pozicije i punog trka završio preko gola Zelenortskih Ostrva.

U nastavku nadoknade drugog poluvremena opasnija je bila selekcija Zelenortskih Ostrva. Igrači afričke selekcije su u više navrata imali priliku da zaprete Musleri. Jedini dobar udarac uputili su u četvrtom minutu nadoknade, ali ga je Muslera sigurno odbranio, dok su u svojim ostalim akcijama imali problem sa završnicom.

Dodatnih pogodaka nije bilo, pa je utakmica završena nerešenim rezultatom 2:2.

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