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Fudbaleri Argentine i Austrije u ponedeljak od 19 časova igraju svoj meč na Mundijalu.

Marko Arnautović odmeriće snage protiv Lionela Mesija, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

Marko Arnautović gol na meču Austrija - Jordan Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 1 i RTS 2.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Mundijal - navijači Španije Izvor: Društvene mreže