Susret je na programu u ponedeljak od 19 časova.
FIFA WC 2026
ARNAUTOVIĆ PROTIV MESIJA: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Argentina - Austrija
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Marko Arnautović odmeriće snage protiv Lionela Mesija, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Marko Arnautović gol na meču Austrija - Jordan Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia
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Direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 1 i RTS 2.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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