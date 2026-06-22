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Brazil je rezultatom 3:0 u drugom kolu Mundijala pobedio Haiti, a utakmica je ostala u senci povrede koju je doživeo Rafinja.

Fudbaler Barselone je zbog bola u zadnjoj loži napustio igru u prvom poluvremenu, a to je zabrinulo čitavu naciju.

Delovalo je da se radi o ozbiljnijem problemu, a i sam fudbaler je tako mislio. O tome je govorila njegova supruga Natalija Beloli u jednoj emisiji.

1/4 Vidi galeriju Rafinja, povreda na utakmici Brazil - Haiti Foto: Niyi Fote / imago sportfotodienst / Profimedia, Riquelve Nata/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton / AFP / Profimedia

Ona je otkrila da su emocije bile prilično jake, posebno u toku video poziva koji su imali.

"Zapravo, to je bio jedan od prvih puta u životu da jednostavno nisam znala šta da mu kažem. On je plakao sa jedne strane ekrana, a ja sam neutešno plakala sa druge. Čuli smo se telefonom, razgovarali... Sutradan je uradio preglede i došao malo kući da bude sa mnom. Razgovarali smo o svemu. Sada je bolje, stabilan je i potpuno fokusiran na svoj cilj. To je ono što je najvažnije – ostati mentalno jak i verovati da dolaze bolji dani", rekla je ona.

Natalija se oglasila i putem društvene mreže Instagram.

"Ja poznajem čoveka koji stoji iza tog sportiste. Poznajem njegov karakter, njegovu skromnost, disciplinu i neverovatnu ljubav koju gaji prema fudbalu i Brazilu. Svi vi vidite samo igrača, a ja vidim ljudsko biće. Veoma sam ponosna na tebe, ljubavi moja, jer si neumoljiv i nezaustavljiv. Vratićeš se kao feniks, baš kao što si se uvek vraćao iz teških situacija", napisala je supruga fudbalera i influenserka.

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Ceo Brazil je sa nestrpljenjem čekao vesti o Rafinji. Pominjalo se da je povreda toliko ozbiljna da bi krilni napadač mogao da propusti ostatak Mundijala.

Fudbalski savez Brazila se oglasio i potvrdio da se radi o povredi zadnje lože, da ona zahteva intezivni tretman, ali da će fudbaler ostati uz ekipu i da se očekuje njegov povratak u kasnijoj fazi Svetskog prvenstva.

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