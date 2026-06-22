Susret je na programu u ponedeljak od 23 časa.
FIFA WC 2026
SUDAR MAČKE I MIŠA: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Francuska - Irak
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Biće ovo sudar mačke i miša u kom Francuska ima ulogu velikog favorita, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia
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Direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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