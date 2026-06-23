Susret je na programu u noći između ponedeljka i utorka (02.00).
FIFA WC 2026
HALAND I EKIPA NA TEŠKOM ZADATKU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Norveška - Senegal
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Fudbaleri Norveške i Senegala u noći između ponedeljka i utorka (02.00) igraju svoj meč na Mundijalu.
Erling Haland protiv Iraka Foto: JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Buda Mendes / Getty images / Profimedia, VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia
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Direktan prenos ove utakmice možete pratiti na Areni Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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