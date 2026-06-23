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FIFA WC 2026
ALŽIRCI JURE PRVU POBEDU PROTIV AUTSAJDERA OVE GRUPE: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Jordan - Alžir
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Argentina - Alžir, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Direktan prenos ove utakmice možete pratiti na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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