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Političarka iz Meksika Sandra Kuevas privukla je veliku pažnju medija, navijača i društvenih mreža svojim izdanjem na Svetskom prvenstvu.

Posebno je do izražaja došao duboki dekolteSandre Kuevas koji je ona sa ponosom reklamirala u navijačkom korteu fanova meksičke fudbalske reprezentacije.

Sandra Kuevas, političarka i navijačica fudbalske reprezentacije Meksika Foto: Printskrin/X

Bujno poprsje

Sandra Kuevas (40) nekadašnja je gradonačelnica Sijudad Meksika, a posle velike pažnje koju je izazvala na mundijalu bila je prisiljena da se javno osvrne na komentare o svom bujnom poprsju. Atraktivna 40-godišnja političarka slavila je sa ostalim meksičkim navijačima prolazak reprezentacije u nokaut-fazu takmičenja.

Da podsetimo, Meksiko je u grupnoj fazi bio bolji od selekcija Južne Afrike (2:0) i Južne Koreje (1:0), a tim selektora Havijera Agirea nije primio nijedan pogodak na SP.

Grudi na izvolite



Kuevasova uživa u turniru, a posebno je bila vesela na tribinama i na ulicama grada, kada je oskudno odevena sa pristalicama Meksima slavila veliki uspeh.

Mnogi pratioci na društvenim mrežama komentarisali su njezin izgled, a pojedini su je poredili sa legendarnom manekenkom Mar Kastro, koja je svetsku slavu stekla tokom Svetskog prvenstva 1986. godine u Meksiku pod nadimkom "Chiquitibum".

Nema ljutnje

Nije se ljutila Sandra Kuevas na komentare, čak je u šaljivom tonu komentarisala činjenicu da svi pričaju o njenom bujnom dekolteu i velikim grudima.

- Čikitabum?! Pa, ljudi, šta da radim? Ne mogu da ih skinem! Tako su me već prozvali 1986. godine i to me zabavlja. Sviđa mi se. Ne doživljavam to kao napad. Neko to može da shvati pogrdno, ali takvi smo mi Meksikanci - nije se dala bivša gradonačelnica.

1/12 Vidi galeriju Sandra Kuevas Foto: Printskrin/X

Tri godine vodila grad

Sandra Kuevas bila je načelnica gradske četvrti Kvautemok u Sijudad Meksiju, koji obuhvata istorijski centar i finansijsku zonu, od oktobra 2021. do marta 2024. godine. Na dužnost je izabrana kao predstavnica Stranke demokratske revolucije. Trenutno je koordinatorka političkog pokreta "Mexico Nuevo" u glavnom gradu te države.



Meksički mediji pišu da je Sandra Kuevas fatalna žena, odnosno da je na ljubavnom planu uspela da napravi potpuni političko-estradni šou. Svoje partnere često je birala iz sveta politike. Bila je u vezi sa Adrijanom Rubalkavom, kada je on bio predsednik susedne opštine Kvajmalpa. Ova veza je u meksičkim medijima bukvalno tretirana kao telenovela.

Sandra Kuevas slavi pobedu Meksika na ulicama grada Foto: Printskrin/X

Fatalna žena

Pre njega, Sandra se ljubavisala sa još jednim političarom Kristijanom fon Rerihom. Ova navodna veza postala je tema dana kada je Fon Rerih uhapšen zbog učešća u ogromnom korupcionaškom skandalu poznatom kao "Stambeni kartel", gde su kradene milijarde dolara preko nelegalnih građevinskih dozvola. Dok su ga vlasti tražile, pričalo se da mu je Sandra pomagala da se skriva.

Pre nego što je postala slavna i moćna, Sandra je bila u braku sa čovekom po imenu Kristijan Izrael Kijones Flores koji ju je optužio za nasilje. Na internetu su se pojavili snimci i dokumenti iz prošlosti koji svedoče o žestokim svađama, a optužbe su uključivale i to da je Sandra navodno bila fizički agresivna tokom braka. Ona je ove optužbe odbacila, tvrdeći da je reč o politički motivisanoj kampanji da se uništi njen ugled.

Zna šta radi

Sandra Kuevas nikada nije krila svoje partnere, već ih je koristila kao modni dodatak i političko oružje. Za nju je ljubav bila produžetak njene kampanje — sve dok traje obostrani interes i dok blješte blicevi fotoaparata.

Ukratko, Sandra Kuevas je bez sumnje jedna od najkontroverznijih, najglasnijih i najfascinantnijih figura na meksičkoj političkoj sceni u poslednjih nekoliko godina. Punila je i puni naslovne strane pre bizarnim incidentima i luksuznim stilom, nego klasičnom politikom.