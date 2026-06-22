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Kako i hrvatski novinari poručuju, nakon poraza od Engleske na otvaranju Mundijala, potreban je jak odgovor u drugoj utakmici u kojoj će protivnik biti Panama.

Susret naših komšija protiv pomenute selekcije u Torontu zakazan je za noć između utorka i srede, odnosno za jedan čas nakon ponoći. Poraz od Engleza je otežao situaciju Hrvatske koja protiv Paname i Gane mora da popravi utisak i izbori plasman u nokaut fazu Mundijala.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Ono što je zapalo za oko medijima u Hrvatskoj jeste činjenica da je FIFA odredila "Sentenijal Park" kao mesto na kojem će učesnici Svetskog prvenstva trenirati, a o tome je pisao "Tportal.hr", koji je lokaciju označio kao neobičnu.

Ono što je zanimljivo jeste to da je "Sentenijal Park" dom srpskog kluba Srpski beli orlovi (Serbian White Eagles FC).

U pitanju je klub osnovan 1968. godine u Hamiltonu u Ontariju kao "Serbia FC". Nakon što se preselio u Toronto došlo je i do promene imena u ono koje je danas aktuelno.

Srpski beli orlovi su poluprofesionalna ekipa koja se takmiči u Kanadskoj fudbalskoj ligi.

Domaći dresovi su beli, a gostujuću crveno-plavo-beli, a izgled grba nije potrebno opisivati.

Hrvatska će poslednji trening pre utakmice protiv Paname odraditi u ponedeljak od 19 do 20 časova po lokalnom vremenu.

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