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Selektor Austrije Ralf Rangnik nada se iznenađenju protiv Argentine.

1/4 Vidi galeriju Marko Arnautović gol na meču Austrija - Jordan Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

"U utakmicu ulazimo kao potpuni autsajderi. Ako želite da zaradite veliki novac, uzmite ušteđevinu i kladite se na našu pobedu", rekao je Rangnik.

Pohvalio je rivala.

"Analizom smo otkrili vrlo malo, gotovo nimalo njihovih slabosti. Na svakoj su poziciji individualno izvanredni".

Verovatno je bilo nezadovoljnih igrača što se tiče startne postave.

"Održao sam nekoliko razgovora u četiri oka, pogotovo s onima koji su se nakon prošle utakmice s pravom nadali da će ovaj put biti u početnom sastavu", ističe Rangnik.

Utakmica se igra u Dalasu sa početkom u 19 časova.