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Zbog komplikovanih političkih odnosa i tenzija na Bliskom istoku, Iranci se tretiraju kao nepoželjni gosti, iako bi sport morao da bude iznad politike.

1/8 Vidi galeriju Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia



Da stvar bude gora, njihove apele niko ne želi da čuje. FIFA slepo prati smernice organizatora Mundijala, pa se prema Iranu odnosi kao prema uljezu. Pored ogromnih problema sa vizama koje su jedva dobili, fudbaleri i stručni štab moraju da se bave stvarima koje nemaju nikakve veze sa terenom.

Logistički košmar izgleda ovako: ekipa je smeštena u kampu u meksičkoj Tihuani, odakle avionom putuje na mečeve u Los Anđeles, da bi odmah po završetku utakmice hitno bila vraćena nazad. Vremena za odmor i regeneraciju praktično nema, a niko ne mari za njihove pritužbe – pa čak ni kolege treneri.

Selektor Irana, Amir Galenoi, podigao je glas uoči duela sa Belgijom, u kojem je njegova ekipa uspela da izvuče bod i ostane u trci za nokaut fazu.

"Tražili smo da dobijemo bar 24 sata boravka u Los Anđelesu, a odobreno nam je manje od 16 sati. Zbog toga smo morali da prekinemo trening na pola. Ova rigorozna ograničenja nam strašno otežavaju posao."

Strateg Iranaca je posebno razočaran solidarnošću unutar fudbalske zajednice, jer su na njegova pitanja svi ostali nemi.

"Uputio sam pitanje preostalim selektorima svih 47 reprezentacija i niko mi nije odgovorio. Mi smo ovde zbog sporta, a ne politike, i to stalno naglašavamo. Naše nezadovoljstvo je usmereno isključivo na tretman koji imamo. Svestan sam da su svi fokusirani na svoje timove i nismo očekivali čuda, ali da sam ja video da se prema bilo kojoj drugoj reprezentaciji ovako postupa, javno bih podigao glas.

Selektor Irana je izrazio nadu da će FIFA uspeti da utiče na vlasti Sjedinjenih Američkih Država, kako bi olakšale striktne protokole i restrikcije za ovo putovanje, dok je Fudbalski savez Irana uložio oštru žalbu FIFA zbog nehumanih uslova i ograničenja na turniru

Pred Iranom je sada još veći izazov. Posle mečeva u Los Anđelesu i stalnih povrataka u Tihuanu, u poslednjem kolu grupne faze protiv Egipta moraju da putuju znatno dalje – u Sijetl.