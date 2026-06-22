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Šloterbek se povredio pre dva dana na utakmici protiv Obale Slonovače (2:1) u drugom kolu grupe E SP, kada je morao da izađe na poluvremenu.

"Niko je pretrpeo povredu medijalnog ligamenta levog skočnog zgloba i bice van terena nekoliko meseci. Za sada ce ostati sa timom u Sjedinjenim Američkim Državama. Niko, ozdravi brzo, svi smo uz tebe", naveo je Fudbalski savez Nemačke.

Fudbaleri Nemačke igraće 25. juna protiv Ekvadora u trećem kolu grupe E.

Nemačka ima šest bodova posle dva kola i obezbedila je nokaut fazu SP.

Tanjug

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