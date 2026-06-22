Na Mundijalu, Lionel Mesi je promašio penal protiv Austrije, ostavljajući sve u šoku. Saznajte više o ovom sramotnom trenutku.
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BRUKA NA MUNDIJALU! Mesi šokirao ceo svet! Evo kako je sramotno izveo penal! (VIDEO)
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Potpuni šok na Mundijalu u okšraju Argentine i Austrije!
Naime, "gaučosi" su rano dobili penal nakon VAR intervencije, a loptu na belu tačku stavio je naravno Lionel Mesi!
Mesi je izveo očajan penal i loptu poslao pored desne stative.
Neverovatno!
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