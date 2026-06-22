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Potpuni šok na Mundijalu u okšraju Argentine i Austrije!

Naime, "gaučosi" su rano dobili penal nakon VAR intervencije, a loptu na belu tačku stavio je naravno Lionel Mesi!

Mesi je izveo očajan penal i loptu poslao pored desne stative.

Neverovatno!

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Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram