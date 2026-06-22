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Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape izjavio je da ne veruje da će uspeti da ponovi dugovečnost Lionela Mesija i Kristijana Ronalda, istakavši da je izuzetno teško ostati na vrhunskom nivou više od dve decenije.Francuski napadač govorio je o dvojici velikana svetskog fudbala, koji i dalje nastupaju na najvišem nivou i igraju svoje šesto Svetsko prvenstvo, uprkos tome što će Mesi uskoro napuniti 39 godina, dok Ronaldo ima 41.

"Neću igrati fudbal sa 40 godina, do tada biste me već oterali“, rekao je Mbape uz osmeh, aludirajući na kritike kojima je često izložen uprkos brojnim uspesima tokom karijere, prenela španska Marka.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Senegal Mundijal 2026 Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Dvadesetsedmogodišnji fudbaler naglasio je da su Mesi i Ronaldo jedinstveni primeri u istoriji sporta.

"Jasno je da je Mesi najbolji na svetu, baš kao i Kristijano. Tokom 16 godina pokazivali su izuzetan kvalitet. Ja samo pokušavam da pokažem svoj nivo na najvećoj mogućoj sceni", rekao je Mbape.

Napadač Francuske već iza sebe ima titulu svetskog prvaka, ali smatra da je održavanje vrhunskog nivoa tokom toliko dugog perioda dostignuće rezervisano za retke pojedince.

Francuska će naredni meč na Svetskom prvenstvu odigrati protiv Iraka, dok će Argentina Lionela Mesija igrati protiv Austrije u borbi za plasman u osminu finala. Portugaliju Kristijana Ronalda očekuje duel sa Uzbekistanom u nastavku grupne faze takmičenja.