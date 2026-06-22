Lionel Mesi postao je najbolji strelac u istoriji Mundijala, postigavši 17. gol protiv Austrije. Saznajte više o njegovom putu do rekorda.
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OD SRBIJE DO AUSTRIJE! Ovako je Lionel Mesi ušao u istoriju! (VIDEO)
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Argentinac Lionel Mesi ovog ponedeljka zvanično je postao najbolji strelac u istoriji Mundijala pošto je postigao 17. gol u karijeri na planetarnom takmičenju.
Mesi je od rekorda istorije došao posle "popravnog", nakon što je u 9. minutu meča protiv Austrije promašio penal, ali u je u 38. minutu prstigao Miroslava Klosea (16).
Lionel Mesi je svoj prvi gol na Svetskim prvenstvima postigao 16. juna 2006. godine protiv Srbije i Crne Gore.
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