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Argentinac Lionel Mesi ovog ponedeljka zvanično je postao najbolji strelac u istoriji Mundijala pošto je postigao 17. gol u karijeri na planetarnom takmičenju.

Mesi je od rekorda istorije došao posle "popravnog", nakon što je u 9. minutu meča protiv Austrije promašio penal, ali u je u 38. minutu prstigao Miroslava Klosea (16).

Lionel Mesi je svoj prvi gol na Svetskim prvenstvima postigao 16. juna 2006. godine protiv Srbije i Crne Gore.

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