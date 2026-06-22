Argentinac Lionel Mesi ovog ponedeljka zvanično je postao najbolji strelac u istoriji Mundijala pošto je postigao 17. gol u karijeri na planetarnom takmičenju.

Mesi je od rekorda istorije došao posle "popravnog", nakon što je u 9. minutu meča protiv Austrije promašio penal, ali u je u 38. minutu prstigao Miroslava Klosea (16).