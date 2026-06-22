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Izjava fudbalskog analitičara Radeta Bogdanovića tokom mundijalskog programa RTS-a izazvala je brojne reakcije, a o njegovim rečima pišu i hrvatski mediji. Tamošnji sportski portali ocenili su komentar kao skandalozan i neprihvatljiv.

Bogdanović je tokom analize utakmice Belgije i Irana govorio o potezu belgijskog defanzivca Nejtana Ngoja, koji je dobio crveni karton nakon greške kao poslednji igrač odbrane:

1/22 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Screenshot, screenshot prva tv, Printskrin/jutjub

- Na ovom nivou, da budeš poslednji igrač odbrane, da udariš loptu koja nije ni brza, stoji u mestu, imaš je u nogama i hoćeš da je udariš desnom, pa promašiš i udariš levom i propadneš, napraviš crveni karton - rekao je Bogdanović.

Nakon toga izgovorio je rečenicu koja je izazvala najviše pažnje:

- Ja sam uvek govorio da ti igrači, nisam rasista stvarno, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 do 80 minuta.

Pored španskih, francuskih i britanskih medija, po Bogdanoviću je oplela i hrvatska štampa!

Pogledate!

1/3 Vidi galeriju Hrvatski mediji o izjavi Radeta Bogdanovića Foto: Printscreen/Index.hr, Printscren/Slobodna Dalmacija, Printscreen/Jutarnji list

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