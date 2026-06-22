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Utakmica između Francuske i Iraka, koja se u ponedeljak igra u Filadelfiji (23.00) u drugom kolu Grupe I na Mundijalu, mogla bi da bude prekinuta ili pomerena zbog najavljenog nevremena, preneli su tamošnji mediji.

Prema lokalnim meteorološkim prognozama, za područje Filadelfije izdato je upozorenje na jake oluje, obilne padavine, snažan vetar i grmljavinu u vreme odigravanja meča na stadionu "Linkoln Fajnenšel Fild".

Organizatori su zbog oluje odložili otvaranje kapija stadiona, a navijačima je upućen apel da ne kreću ka objektu dok vremenski uslovi ne budu bezbedni.

- Zbog nepovoljnih vremenskih prilika u regionu, otvaranje kapija biće odloženo. Ukoliko niste u blizini stadiona, molimo vas da za sada ne putujete. Novi termin otvaranja kapija biće saopšten nakon prolaska nevremena. Ako se nalazite u blizini stadiona, pronađite zaklon - saopštili su organizatori.

Kapije su na kraju otvorene oko 30 minuta kasnije od prvobitno planiranog termina, dok je početak utakmice i dalje zakazan za 17 časova po lokalnom vremenu, odnosno 23.00 po našem.

Zbog oluje zatvorena je i FIFA navijačka zona u Filadelfiji, dok meteorolozi najavljuju da će se nepovoljni vremenski uslovi zadržati tokom popodneva i večeri.

Nevreme je pogodilo i područje oko stadiona "MetLife" u blizini Njujorka, gde je kasnije na programu duel Norveške i Senegala.

Zbog lošeg vremena otkazano je i organizovano javno gledanje te utakmice u kompleksu u kojem se održava US Open.

Prema pravilima FIFA, utakmica će biti prekinuta ukoliko se munja registruje u radijusu od oko 13 kilometara od stadiona.

Prekid traje najmanje 30 minuta, a ukoliko se tokom tog perioda zabeleži nova munja, odbrojavanje počinje ispočetka.

Tokom eventualnog prekida igrači će se povući u svlačionice, dok će navijači biti upućeni da napuste tribine i potraže zaklon, u skladu sa bezbednosnim protokolima koji važe na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Francuska i Irak sastaju se u meču u kojem bi "trikolori" eventualnom pobedom mogli da obezbede plasman u šesnaestinu finala Mundijala.

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