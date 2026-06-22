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Doku je propustio utakmicu Belgije protiv Irana (0:0) zbog respiratorne infekcije, ali mu je kasnije odobreno putovanje u London kako bi bio uz suprugu u trenutku porođaja.

Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Reprezentativni lekar Belgije Brahim Hakene potvrdio je da je putovanje proteklo bez problema.

"Pošto je već nekoliko dana bio na odgovarajućem medicinskom tretmanu, mogao je da putuje bez zdravstvenog rizika kako bi bio sa porodicom u ovom posebnom trenutku. Sve je prošlo savršeno, a majka, otac i beba su dobro. Žeremi će se sutra uveče ponovo priključiti ekipi u Sijetlu", navodi se u saopštenju.

Istovremeno, "L’Équipe" se javno izvinio Dokuovoj porodici nakon izjava komentatorke Frans Pieron u emisiji "L’Équipe de Choc", koje su izazvale oštre reakcije javnosti.

Pieron je tokom emisije kritikovala odluku igrača da napusti Svetsko prvenstvo zbog rođenja deteta, što je kasnije osuđeno kao neprihvatljiv komentar i suprotno vrednostima medija.

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Mundijal - navijači Španije Izvor: Društvene mreže