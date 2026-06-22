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Veliki povratak za reprezentaciju Brazila - Nejmar je odradio prvi kompletan trening sa ekipom i sve je izvesnije da će biti na terenu u poslednjem meču grupne faze protiv Škotske.

Iskusni napadač propustio je prve dve utakmice turnira zbog povrede desne potkolenice, ali se sada priključio saigračima i pokazao da se vraća u takmičarski ritam.

1/8 Vidi galeriju Reprezentacija Brazila - Nejmar Foto: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji strelac u istoriji brazilske reprezentacije nije krio zadovoljstvo zbog povratka u grupni rad. Pre toga je trenirao individualno, po posebnom programu, kako bi se što bezbednije vratio na teren.

Nejmar je poslednji put nastupio za svoj klub 17. maja, a njegov povratak predstavlja veliko pojačanje za selekciju Brazila i trenera Karla Ančelotija.

Brazil trenutno zauzima prvo mesto u grupi C, ali ima isti broj bodova kao Maroko, protiv kojeg je odigrao nerešeno 1:1. U drugom meču Selesao je slavio protiv Haitija rezultatom 3:0.

Sa druge strane, Škotska se nalazi na trećoj poziciji sa tri boda i još uvek ima šanse za direktan plasman, ali joj je za to neophodna pobeda protiv Brazila.

Ukoliko Nejmar bude spreman, njegov povratak mogao bi da bude ključan za Brazil u borbi za prvo mesto u grupi i nastavak puta na turniru.

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