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1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Oba gola za Argentinu postigao je Leo Mesi u 38. minutu i u poslednjem minutu nadoknade vremena.

Argentina nakon ove pobede ima maksimalnih šest bodova i obezbedila je plasman u nokaut fazu, dok je Austrija ostala na tri.

Alžir i Jordan su bez bodova. Njihov meč na programu je noćas od 05.00 po srpskom vremenu.

Leo Mesi je bio u centru pažnje pred ovaj meč.

Imao je priliku da golom prestigne Miroslava Klosea kao najbolji strelac Mundijala ikada, a asistencijom nadmaši Dijega Maradonu kao najbolji asistent ikada.

Sa dva pogotka na ovom meču oborio je jedan rekord.

Ipak, rekordi mu nisu bili u prvom planu.

"Nisam ni zamišljao da ću ovako da počnem prvenstvo. Umoran sam, ali se nadam da ću moći da proslavim ovo sa saigračima. Nikad ne znate šta može da se dogodi na ovom turniru, ali srećan sam zbog rezultata i doprinosa cele ekipe", poručio je Argentinac.

Na pitanje ko je favorit za osvajanje titule prvaka sveta, Mesi nije želeo da prognozira.

"Nemam favorita. Sada sam umoran posle današnjeg napora i, iskreno, teško mi je da razmišljam o tome", zaključio je kapiten Argentine.