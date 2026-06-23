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Fudbaler Sjedinjenih Američkih Država Kristijan Pulišić vratio se treninzima sa reprezentacijom nakon što je zbog povrede lista propustio prethodni meč na Svetskom prvenstvu.

1/4 Vidi galeriju Kristijan Pulišić u dresu Amerike Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pulišić je učestvovao u zagrevanju i radu sa loptom tokom dela treninga otvorenog za medije u Orindž Kauntiju, što predstavlja ohrabrujući znak pred nastavak turnira.

Pulišić nije nastupio u pobedi SAD nad Australijom (2:0), dok je u prvom meču protiv Paragvaja odigrao samo prvo poluvreme. Tada je učestvovao u akcijama kod dva gola u trijumfu od 4:1, ali je zbog zategnutosti mišića, povezane sa povredom zadobijenom na treningu, zamenjen na poluvremenu.

Amerikanci će grupnu fazu završiti utakmicom protiv Turske u četvrtak, dok ih prvi meč nokaut faze očekuje 1. jula u Santa Klari.

Selektor Maurisio Poketino ni na poslednjem treningu nije imao kompletan sastav, pošto je vezista Kristian Roldan propustio rad zbog istegnuća mišića.