DOBRE VESTI ZA DOMAĆINA: Pulišić se vratio treninzima reprezentacije SAD
Fudbaler Sjedinjenih Američkih Država Kristijan Pulišić vratio se treninzima sa reprezentacijom nakon što je zbog povrede lista propustio prethodni meč na Svetskom prvenstvu.
Pulišić je učestvovao u zagrevanju i radu sa loptom tokom dela treninga otvorenog za medije u Orindž Kauntiju, što predstavlja ohrabrujući znak pred nastavak turnira.
Pulišić nije nastupio u pobedi SAD nad Australijom (2:0), dok je u prvom meču protiv Paragvaja odigrao samo prvo poluvreme. Tada je učestvovao u akcijama kod dva gola u trijumfu od 4:1, ali je zbog zategnutosti mišića, povezane sa povredom zadobijenom na treningu, zamenjen na poluvremenu.
Amerikanci će grupnu fazu završiti utakmicom protiv Turske u četvrtak, dok ih prvi meč nokaut faze očekuje 1. jula u Santa Klari.
Selektor Maurisio Poketino ni na poslednjem treningu nije imao kompletan sastav, pošto je vezista Kristian Roldan propustio rad zbog istegnuća mišića.