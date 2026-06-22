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Selektor fudbalske reprezentacije Austrije Ralf Rangnik izjavio je večeras da je njegova ekipa uprkos porazu od Argentine bila "hrabra i odlučna" na tom meču.

"Bili smo hrabri i odlučni, kako bez lopte tako i sa njom“, rekao je Rangnik nakon poraza od Argentine (0:2) na Svetskom prvenstvu.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Austrijanci su u prvom kolu savladali Jordan 3:1 i imaju tri boda, a Rangnik je istakao da je njegov tim pružio dobar otpor jednom od glavnih favorita za titulu.

"Imali smo posed lopte više nego što su mnogi očekivali, ali nažalost nismo uspeli da zaustavimo svaki njihov kontranapad. U drugom poluvremenu smo to radili mnogo bolje, izuzev poslednjih pet minuta", rekao je Rangnik.