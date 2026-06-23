ČUVENA VODITELJKA SUSPENDOVANA ZBOG SRAMNOG KOMENTARA: Svet se zgražava zbog onog što je rekla fudbaleru kome se žena porodila
Najpoznatiji francuski sportski medij "Ekip" (L’Équipe), suspendovao je čuvenu voditeljku Frans Pjeron.
Redakcija se prethodno javno izvinila reprezentativcu Belgije Žeremiju Dokuu i ujedno se ogradila od njenih komentara.
Doku je želeo da napusti Mundijal zbog porođaja supruge. Pjeron je, tokom učešća u jednoj televizijskoj emisiji u petak, opisala porođaj kao "odvratan trenutak, u kom je otac beskoristan".
"Postoje stotine fudbalera koji bi ubili da su na tvom mestu", dodala je.
Pjeron je javno dovela u pitanje prioritete 24-godišnjeg fudbalera, poručivši mu da "živi dečački san koji se možda više nikada neće ponoviti".
Medijska kuća odmah se ogradila od ovih komentara, uputila zvanično izvinjenje Dokuu i naglasila da stavovi voditeljke ne predstavljaju vrednosti ove kompanije.
Pjeron u ponedeljak nije vodila svoju emisiju „L’Équipe de choc“, a redakcija nije precizirala na koliko je suspendovana.
U međuvremenu, Žeremi Doku je postao otac. Očekuje se da se uskoro priključi saigračima.