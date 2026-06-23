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Najpoznatiji francuski sportski medij "Ekip" (L’Équipe), suspendovao je čuvenu voditeljku Frans Pjeron.

Redakcija se prethodno javno izvinila reprezentativcu Belgije Žeremiju Dokuu i ujedno se ogradila od njenih komentara.

1/3 Vidi galeriju Žeremi Doku Foto: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia, Melissa Levin / Zuma Press / Profimedia, Fred TANNEAU / AFP / Profimedia

Doku je želeo da napusti Mundijal zbog porođaja supruge. Pjeron je, tokom učešća u jednoj televizijskoj emisiji u petak, opisala porođaj kao "odvratan trenutak, u kom je otac beskoristan".

"Postoje stotine fudbalera koji bi ubili da su na tvom mestu", dodala je.

Pjeron je javno dovela u pitanje prioritete 24-godišnjeg fudbalera, poručivši mu da "živi dečački san koji se možda više nikada neće ponoviti".

Medijska kuća odmah se ogradila od ovih komentara, uputila zvanično izvinjenje Dokuu i naglasila da stavovi voditeljke ne predstavljaju vrednosti ove kompanije.

Pjeron u ponedeljak nije vodila svoju emisiju „L’Équipe de choc“, a redakcija nije precizirala na koliko je suspendovana.

U međuvremenu, Žeremi Doku je postao otac. Očekuje se da se uskoro priključi saigračima.