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Argentinski fudbaler Lionel Mesi postao je u ponedeljak najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava.

On je u 38. minutu duela protiv Austrije postigao gol i doneo prednost Argentini. To je bio 17. gol Mesija na Svetskim prvenstvima.

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču protiv Austrije Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Mesi je na večnoj listi strelaca prestigao Nemca Miroslava Klosea koji je postigao 16 golova.

Gol je postigao samo dva dana pre svog 39. rođendana, a posebno se ističe i podatak da je to šesti uzastopni meč na Mundijalima na kojem je zatresao mrežu.

U samom finišu meča, Mesi je upisao i 18. gol.

I dok je sasvim razumljivo da se u Argentini slavio gol, po mnogima najboljeg fudbalera svih vremena, nadrealne scene nam stižu iz Bangladeša.

Hiljade lokalnih navijača Argentine pratilo je meč, a kada je Mesi postigao gol usledilo je neopisivo slavlje.

Ovih scena bi se postideli i u Argentini.