NADREALNE SCENE: Pogledajte kako su u Bangladešu proslavili gol Mesija za rekord! Ovo je jače nego u Argentini
Argentinski fudbaler Lionel Mesi postao je u ponedeljak najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava.
On je u 38. minutu duela protiv Austrije postigao gol i doneo prednost Argentini. To je bio 17. gol Mesija na Svetskim prvenstvima.
Mesi je na večnoj listi strelaca prestigao Nemca Miroslava Klosea koji je postigao 16 golova.
Gol je postigao samo dva dana pre svog 39. rođendana, a posebno se ističe i podatak da je to šesti uzastopni meč na Mundijalima na kojem je zatresao mrežu.
U samom finišu meča, Mesi je upisao i 18. gol.
I dok je sasvim razumljivo da se u Argentini slavio gol, po mnogima najboljeg fudbalera svih vremena, nadrealne scene nam stižu iz Bangladeša.
Hiljade lokalnih navijača Argentine pratilo je meč, a kada je Mesi postigao gol usledilo je neopisivo slavlje.
Ovih scena bi se postideli i u Argentini.