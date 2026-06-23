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Utakmica 2. kola Grupe I na Svetskom prvenstvu između Francuske i Iraka prekinuta je po završetku prvog poluvremena.

Francuska je posle prvog dela igra vodila sa 1:0 golom Kilijana Mbapea.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Irak, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

Prvi put u istoriji Mundijala primenjen je protokol o nevremenu tokom sportskih događaja na otvorenom.

Američki zakon predviđa da svaki događaj na otvorenom može biti odložen za najmanje 30 minuta ako se detektuje munja u radijusu od 13 km.

Generalno, prekid od 30 minuta se nameće čim se grom detektuje u radijusu od 8 milja (približno 13 kilometara) od stadiona. Svaki novi udar zabeležen u ovom perimetru ponovo pokreće tajmer za još 30 minuta.

1/7 Vidi galeriju Nevreme na meču Francuska - Irak Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Igrači se tada vraćaju u svlačionice, a gledaoci moraju da napuste stadion i potraže sklonište.

Prošlogodišnje Svetsko prvenstvo za klubove, koje se smatra generalnom probom za Svetsko prvenstvo, videlo je šest utakmica odloženih zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Utakmica osmine finala Svetskog prvenstva za klubove između Čelsija i Benfike u Šarlotu trajala je nešto manje od pet sati (4 sata i 38 minuta).