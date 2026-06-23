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Erling Haland je nastavio golgeterski niz na Mundijalu.

Posle dva gola Iraku, postigao je dva gola i Senegalu.

Erling Haland na Mundijalu Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

 Ipak, meč u Nju Džersiju obeležio je promašaj karijere.

Senegalski golman Eduard Mane je izgubio loptu u svom kaznenom prostoru, Haland mu je oduzeo i potom imao prazan gol pred sobom.

Na zaprepašćenje svih, Norvežanin je pogodio samo stativu.

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