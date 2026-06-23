Sa dva gola protiv Austrije stigao je do brojke od 18 golova, čime je nadmašio Miroslava Klosea, koji je imao 16 pogodaka.

"Mislim da taj gol nije trebalo da bude priznat. Ovo je udarac s leđa na Ksavera Šlagera. To je čist faul, Mekalister je oborio igrača. Trebalo je da bude dosuđen slobodan udarac. VAR je trebalo da poništi odluku. To je jasna i očigledna greška sudije", rekao je čuveni bivši danski golman u izjavi za Foks sport.