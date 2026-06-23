FIFA WC 2026
MESIJEV ISTORIJSKI GOL JE TREBAO DA BUDE PONIŠTEN: Legendarni fudbaler obrazložio zašto je sudija pogrešio
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Lionel Mesi je ušao u istoriju Mundijala kao rekorder po broju golova.
Sa dva gola protiv Austrije stigao je do brojke od 18 golova, čime je nadmašio Miroslava Klosea, koji je imao 16 pogodaka.
Lionel Mesi na meču protiv Austrije Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia
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Istorijski 17. gol Mesi je postigao u finišu prvog poluvremena.
Međutim, prema mišljenju čuvenog Petera Šmajhela, taj gol je morao da bude poništen.
"Mislim da taj gol nije trebalo da bude priznat. Ovo je udarac s leđa na Ksavera Šlagera. To je čist faul, Mekalister je oborio igrača. Trebalo je da bude dosuđen slobodan udarac. VAR je trebalo da poništi odluku. To je jasna i očigledna greška sudije", rekao je čuveni bivši danski golman u izjavi za Foks sport.
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