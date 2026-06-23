Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan rekao je da je zadovoljan igrom svoje ekipe u današnjoj utakmici protiv Iraka na Svetskom prvenstvu i da će duel protiv Norveške u trećem kolu biti odlučujući za plasman u grupi pred nokaut fazu takmičenja.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Irak, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

"Prvo poluvreme je bilo dobro, ali možda sam bio prestrog prema mojim igračima. Vratili smo se jači, obezbedili pobedu i zadovoljan sam. U drugom poluvremenu smo imali potpunu kontrolu imajući u vidu da nije bilo jednostavno s obzirom na ono što se dogodilo", rekao je Dešan za beIN Sports.

Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se danas u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Filadelfiji pobedila Irak 3:0, u utakmici drugog kola Grupe I.

Po završetku prvog poluvremena utakmica je bila prekinuta na dva sata zbog nevremena i opasnosti od grmljavine u blizini stadiona u Filadelfiji.

"Plasirali smo se, ali sam uveren da će treća utakmica (protiv Norveške) biti odlučujuća za našu konačnu poziciju u grupi", naveo je Dešan.

Francuska i Norveška imaju po šest bodova i plasirale su se u šesnaestinu finala. Senegal i Irak su bez bodova.

U poslednjem trećem kolu Francuska će 26. juna igrati protiv Norveške, a Irak protiv Senegala.