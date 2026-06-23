BRAĆA PO GOLOVIMA: Mesi 2, Mbape 2, Haland 2! Nastavlja se luda trka za kralja strelaca na Mundijalu
Voljom žreba iste večeri svoje utakmice na Mundijalu igraju fudbalske reprezentacije Argentine, Francuske i Norveške.
Ljubitelji fudbala s pravom posebno čekaju ove utakmice jer u njima nastupaju fudbaleri koji se bore za "zlatnu kopačku", odnosno najboljeg strelca Mundijala.
U prvom kolu zaključak je bio - Lionel Mesi 3, Kilijan Mbape 2 i Erling Haland 2 gola.
Koji dan kasnije sličan scenario, ovog puta su sva trojica postigla po dva gola.
Kada se podvuče crta, trenutno Lionel Mesi vodi na listi strelaca sa pet golova, Mbape i Haland imaju po četiri, a prate ih Nemac Deniz Undav i Džonatan Dejvid iz Kanade sa po tri gola.
Od nabrojanih fudbalera vredi istaći da samo Undav ima asistencije, i to dve.
Pošto je drugo kolo na Mundijalu nekompletno, svakako treba sačekati i videti ko će se još približiti vrhu ove liste, a nema dileme da nas čeka velika borba za naslov "kralja strelaca".