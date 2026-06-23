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Voljom žreba iste večeri svoje utakmice na Mundijalu igraju fudbalske reprezentacije Argentine, Francuske i Norveške.

Ljubitelji fudbala s pravom posebno čekaju ove utakmice jer u njima nastupaju fudbaleri koji se bore za "zlatnu kopačku", odnosno najboljeg strelca Mundijala.

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču protiv Austrije Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

U prvom kolu zaključak je bio - Lionel Mesi 3, Kilijan Mbape 2 i Erling Haland 2 gola.

Koji dan kasnije sličan scenario, ovog puta su sva trojica postigla po dva gola.

Kada se podvuče crta, trenutno Lionel Mesi vodi na listi strelaca sa pet golova, Mbape i Haland imaju po četiri, a prate ih Nemac Deniz Undav i Džonatan Dejvid iz Kanade sa po tri gola.

Od nabrojanih fudbalera vredi istaći da samo Undav ima asistencije, i to dve.