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Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi nastavlja da piše istoriju svetskih prvenstava.

U pobedi aktuelnih šampiona sveta protiv Austrije 2:0 u grupnoj fazi takmičenja, Mesi je postigao oba pogotka i time postavio čak četiri nova rekorda, koje je potvrdila i Ginisova knjiga rekorda.

Lionel Mesi na meču protiv Austrije Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

 U saopštenju objavljenom u ponedeljak, Ginisova knjiga rekorda navela je Mesijeva postignuća:

1. Najviše golova na Svetskim prvenstvima - 18
2. Najviše utakmica na Svetskim prvenstvima - 28
3. Najviše pobeda na Svetskim prvenstvima - 18
4. Najviše odigranih minuta na Svetskim prvenstvima - 2489

"Svedočimo istoriji", kratko su poručili iz Ginisa povodom Mesijevih najnovijih uspeha.

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