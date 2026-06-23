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Nema bitnijeg svetskog medija koji danas ne posvećuje veliki prostor Lionelu Mesiju.

Sa dva gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena.

Lionel Mesi na meču protiv Austrije Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

 Mesijevu igru analizirao je i nekadašnji hrvatski reprezentativac Mario Tokić, koji se prisetio jedinog međusobnog duela.

"Imam jednu pozitivnu anegdotu iz 2006. godine iz Bazela, kad smo igrali prijateljsku utakmicu s Argentinom. Pokojni Cico Kranjčar je bio selektor. Ušao sam na poluvremenu i jedini zadatak mi je bio da zaustavim Mesija. Igrao sam flastera. Nakon pet minuta on me pitao jesam li normalan i kako to da idem za njim po celom terenu. Ali ja sam ga 45 minuta ugasio. Na kraju smo mi okrenuli tu utakmicu iz 1:2 u 3:2. Mesi je tad igrao slično kao i sad. Većinu poluvremena je šetao i čekao loptu. U trenutku kad je dobio loptu bio bi neverovatno opasan", rekao je Tokić.

Tokić je tokom karijere upisao 29 nastupa za Hrvatsku, a igrao je na Evropskom prvenstvu 2004. i Svetskom prvenstvu 2006. godine.

Mario Tokić
Mario Tokić Foto: Printskrin

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