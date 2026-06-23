HRVAT OTKRIO KAKO JE "UGASIO" MESIJA: Posle 5 minuta Leo me pitao: Da li si ti normalan?!
Nema bitnijeg svetskog medija koji danas ne posvećuje veliki prostor Lionelu Mesiju.
Sa dva gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena.
Mesijevu igru analizirao je i nekadašnji hrvatski reprezentativac Mario Tokić, koji se prisetio jedinog međusobnog duela.
"Imam jednu pozitivnu anegdotu iz 2006. godine iz Bazela, kad smo igrali prijateljsku utakmicu s Argentinom. Pokojni Cico Kranjčar je bio selektor. Ušao sam na poluvremenu i jedini zadatak mi je bio da zaustavim Mesija. Igrao sam flastera. Nakon pet minuta on me pitao jesam li normalan i kako to da idem za njim po celom terenu. Ali ja sam ga 45 minuta ugasio. Na kraju smo mi okrenuli tu utakmicu iz 1:2 u 3:2. Mesi je tad igrao slično kao i sad. Većinu poluvremena je šetao i čekao loptu. U trenutku kad je dobio loptu bio bi neverovatno opasan", rekao je Tokić.
Tokić je tokom karijere upisao 29 nastupa za Hrvatsku, a igrao je na Evropskom prvenstvu 2004. i Svetskom prvenstvu 2006. godine.