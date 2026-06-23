"Imam jednu pozitivnu anegdotu iz 2006. godine iz Bazela, kad smo igrali prijateljsku utakmicu s Argentinom. Pokojni Cico Kranjčar je bio selektor. Ušao sam na poluvremenu i jedini zadatak mi je bio da zaustavim Mesija. Igrao sam flastera. Nakon pet minuta on me pitao jesam li normalan i kako to da idem za njim po celom terenu. Ali ja sam ga 45 minuta ugasio. Na kraju smo mi okrenuli tu utakmicu iz 1:2 u 3:2. Mesi je tad igrao slično kao i sad. Većinu poluvremena je šetao i čekao loptu. U trenutku kad je dobio loptu bio bi neverovatno opasan", rekao je Tokić.