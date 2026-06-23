"UŽIVAO SAM, SAVRŠENO VEČE!" Francuzu se baš dopala najduža utakmica na Mundijalu: Znamo zašto smo ovde
Ubedljivom pobedom u najdužoj utakmici na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu Francuska se plasirala u šesnaestinu finala.
"Ovo je još jedan korak za nas. Znamo zašto smo došli ovde, nastavićemo da radimo utakmicu po utakmicu i da napredujemo. Zaista sam uživao u ovoj utakmici, pobedili smo 3:0 i sačuvali mrežu, ovo je bilo savršeno veče", rekao je Dinj, preneli su francuski mediji.
Fudbalska reprezentacija Francuske je u Filadelfiji pobedila Irak 3:0, u utakmici drugog kola Grupe I.
"Dobro sam se osećao. Moji saigrači i ja se dobro poznajemo", dodao je Dinj.
Francuska i Norveška imaju po šest bodova i plasirale su se u šesnaestinu finala. Senegal i Irak su bez bodova.
U poslednjem trećem kolu Francuska će 26. juna igrati protiv Norveške za prvo mesto u grupi, a Irak protiv Senegala.
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