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Ubedljivom pobedom u najdužoj utakmici na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu Francuska se plasirala u šesnaestinu finala.

"Ovo je još jedan korak za nas. Znamo zašto smo došli ovde, nastavićemo da radimo utakmicu po utakmicu i da napredujemo. Zaista sam uživao u ovoj utakmici, pobedili smo 3:0 i sačuvali mrežu, ovo je bilo savršeno veče", rekao je Dinj, preneli su francuski mediji.

Francuska - Irak, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Francuske je u Filadelfiji pobedila Irak 3:0, u utakmici drugog kola Grupe I.

"Dobro sam se osećao. Moji saigrači i ja se dobro poznajemo", dodao je Dinj.

Francuska i Norveška imaju po šest bodova i plasirale su se u šesnaestinu finala. Senegal i Irak su bez bodova.

U poslednjem trećem kolu Francuska će 26. juna igrati protiv Norveške za prvo mesto u grupi, a Irak protiv Senegala.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir