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"Najbolja stvar za sve je transfer. Ne mislim da je sada pravo vreme da pričam o tome, ali ne mogu to ni da krijem. Moram da budem iskren, razgovarao sam sa ljudima u klubu, sa onima sa kojima sam morao da razgovaram", rekao je Alvarez novinarima posle utakmice u Arlingtonu "ESPN", iako je običaj fudbalera da ne daju često ovakve izjave tokom velikih takmičenja reprezentacija..

Alvarez je sa selekcijom Argentine na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, na kome njegova ekipa brani titulu. Argentina je u ponedeljak uveče pobedila Austriju u Arlingtonu 2:0 i plasirala se u nokaut fazu.

Nedugo pošto je izjava objavljena u Španiji, pojedini navijači Atletika objavili su na društvenim mrežama slike kako pale Alvarezov dres.

Početkom meseca Real Madrid je saopštio da je gradski rival Atletiko odbio ponudu od 150 miliona za 26-godišnjeg Argentinca.

Ta ponuda bila je deo kampanje predsednika Reala Florentina Pereza u sklopu reizbora.

Za Alvareza je zainteresovana i Barselona.

Atletiko je saopštio da nema potrebe za pregovorima, pošto je otkupna klauzula u Alvarezovom ugovoru vredna 500 miliona evra.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir