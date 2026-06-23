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"Razmišljam samo o tome da pomognem mojoj ekipi. Pomažući timu, postižem golove, a kada postižete golove, naravno približavate se tom nivou", rekao je Kilijan Mbape posle utakmice protiv Iraka.

Fudbalska reprezentacija Francuske plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Filadelfiji pobedila Irak 3:0, u utakmici drugog kola Grupe I.

Francuska je povela golovima Mbapea u 14. i 54. minutu, a konačan rezultat postavio je Usman Dembele golom u 66. minutu.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Irak, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

Mbape je do sada postigao 16 golova na svetskim prvenstvima, čime se izjednačio na drugom mestu večne liste sa Miroslavom Klozeom iz Nemačke. Rekorder je Argentinac Lionel Mesi sa 18 golova, nakon što je u ponedeljak uveče bio dvostruki strelac u pobedi protiv Austrije 2:0.

"Leo uvek postiže golove. Ako želim da pratim ono što Leo radi, moraću da uradim još više", rekao je Mbape.

On je danas odigrao 100. utakmicu za državni tim, a duel je posle prvog poluvremena bio prekinut na dva sata zbog nevremena i opasnosti od grmljavine u blizini stadiona u Filadelfiji.

"Bilo je veoma teško jer smo morali da ostanemo koncentrisani, morali smo da ostanemo angažovani u svlačionici", naveo je fudbaler Real Madrida.

1/7 Vidi galeriju Nevreme na meču Francuska - Irak Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Selektor Francuske Didije Dešan rekao je da Mbape ima kapacitet da bude bolji.

"On može da prestigne Mesija, može da prestigne Ronalda", ocenio je Dešan.

Mbape je osvojio Svetsko prvenstvo 2018. godine, a četiri godine kasnije igrao je u finalu turnira u Kataru. Sa 60 golova najbolji je strelac u istoriji državnog tima.

"Ovde je da postiže golove i to je nešto što je i radio. Video sam dovoljno kritika za njegovu egoističnu stranu. Ali to nije on. On je kapiten tima i svetao primer za ostatak grupe", naveo je francuski selektor.

U poslednjem trećem kolu Francuska će 26. juna igrati protiv Norveške za prvo mesto u Grupi I, a Irak protiv Senegala, u duelu ekipa bez bodova.

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