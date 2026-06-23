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Ideja je da Haland postigne više golova.

"Danas je on promašio otvorenu priliku, a mogao je čak da postigne i četiri gola. Mislim, on je najbolji napadač, on ne igra za Francusku ili Argentinu, on postiže golove za Norvešku. Sada ima četiri gola, po dva na najvećoj sceni", rekao je Solbaken posle utakmice protiv Senegala, preneo je Skaj.

Fudbalska reprezentacija Norveške plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Njujorku pobedila Senegal 3:2, u utakmici drugog kola Grupe I.

1/8 Vidi galeriju Norveška - Senegal, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Norveška je povela u 43. minutu golom Markusa Pedersena, a dva gola postigao je Haland, u 48. i 58. minutu. Napadač Mančester sitija je do sada na turniru u SAD, Kanadi i Meksiku postigao četiri gola.

"Lakše je osvojiti Zlatnu kopačku kada igrate za Francusku ili Argentinu, ali pokušaćemo da omogućimo Erlingu više utakmica i veću pomoć u narednim utakmicama. On gori i veoma sam srećan što može da postiže golove na najvećoj sceni", naveo je Solbaken.

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