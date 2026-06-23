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Haland deli drugo mesto na listi strelaca sa četiri pogotka iz prve dve utakmice, koliko je postigao i Kilijan Mbape.

Posle dva kola prvi na listi strelaca Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku je Argentinac Lionel Mesi sa pet golova.

Norveška je rezultatom 3:2 pobedila Senegal, uz dva pogotka Halanda, a u istoj grupi je Francuska pobedila Irak rezultatom 3:0 uz dva gola Mbapea. Norveška i Francuska igraće 26. juna za prvo mesto u Grupi I.

Norveška - Senegal, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Centarfor Mančester sitija je nakon utakmice imao neobičan komentar.

"Nije me briga, prošli smo - oni (Francuska) će nas verovatno pobediti i osvojiti turnir", rekao je Erling Haland.

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Haland Penal  Izvor: ArenaSport