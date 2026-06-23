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Bivši fudbaler Rade Bogdanović, koji tokom Svetskog prvenstva radi kao stručni konsultant na RTS-u, izvinio se zbog rasističkih opaski koje je izneo tokom prenosa utakmice između Belgije i Irana.

Kako prenosi Rojters, nekadašnji napadač Atletiko Madrida i Verdera iz Bremena našao se na udaru domaće i svetske javnosti nakon komentara u kojem je doveo u pitanje fokus i izdržljivost tamnoputih fudbalera.

– Iskreno se izvinjavam zbog svoje izjave u vezi sa tamnoputim fudbalerima – rekao je 56-godišnji Bogdanović u izjavi za Rojters.

1/22 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Screenshot, screenshot prva tv, Printskrin/jutjub

Povodom celog slučaja oglasio se i Radio-televizija Srbije, koja je uputila zvanično izvinjenje gledaocima.

– Želimo da obavestimo javnost da gospodin Rade Bogdanović nije zaposlen u našoj kući, već je angažovan kao stručni konsultant tokom trajanja turnira – navodi se u saopštenju Kolegijuma RTS-a.

Javni servis je potom izrazio žaljenje zbog sporne izjave.

– Želimo da iskoristimo ovu priliku da se, kao emiter, izvinimo zbog izjave izrečene u našem programu, a koja se odnosi na pripadnike određene rase – poručili su iz RTS-a.

Bogdanovićevi komentari izazvali su brojne negativne reakcije nakon utakmice Belgije i Irana, koja je završena rezultatom 0:0.