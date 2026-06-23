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Lionel Mesi nastavio je da pomera granice fudbalske istorije, ali je posle meča sa Austrijom pažnju ovdašnje javnosti privukao i jedan susret van terena.

Argentinac je sa dva gola srušio Austriju, stigao do neverovatnih 18 pogodaka na svetskim prvenstvima i postao najbolji strelac u istoriji Mundijala, ostavivši iza sebe Miroslava Klosea.

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču protiv Austrije Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Međutim, među brojnima koji su čekali priliku za fotografiju i autogram našao se i kontroverzni novinar sa tzv. Kosova Arlind Sadiku, čovek kojeg je UEFA tokom Evropskog prvenstva 2024. godine udaljila sa turnira zbog provokacija upućenih srpskim navijačima.

Provokator Sadiku je tada u Gelzenkirhenu, tokom utakmice Srbije i Engleske, pokazivao simbol albanskog orla prema srpskim pristalicama, nakon čega je ostao bez akreditacije i praktično izbačen sa Evropskog prvenstva.

1/6 Vidi galeriju Arlind Sadiku - izbačen sa stadiona Foto: Kurir

Ipak, na Mundijalu je dočekao svojih pet minuta. Mesi mu je potpisao dres, a Sadiku nije krio oduševljenje, pa se odmah pohvalio na društvenim mrežama.

Potpis na dres Foto: Printscreen

- Na dan kada je Leo Mesi proglašen za najboljeg strelca u istoriji Svetskog prvenstva, imao sam sreće da ga upoznam i dobijem potpis na dresu sa našim nacionalnim simbolima. Jedan od najsrećnijih trenutaka u mom životu. Hvala ti, Leo - napisao je Sadiku.