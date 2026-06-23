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Dok se na Svetskom prvenstvu vodi velika borba za titulu, navijači su dobili i neočekivani tandem koji je postao prava senzacija među gledaocima. Bastijan Švajnštajger i Ester Sedlaček svojim nastupima u studiju oduševljavaju ljubitelje fudbala, koji iz dana u dan hvale njihove analize, energiju i način na koji zajedno komentarišu dešavanja na Mundijalu.

Nekadašnji as nemačke reprezentacije donosi iskustvo čoveka koji je igrao i osvajao najveće trofeje, dok Ester vešto vodi razgovor i uspeva da izvuče zanimljive detalje koje mnogi ne bi primetili. Upravo zbog toga njihove analize često završavaju među najkomentarisanijim sadržajima na društvenim mrežama.

Voditelji Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia

Međutim, nije samo fudbalsko znanje ono što privlači pažnju publike. Gledaoci su primetili i sjajnu hemiju između Bastijana i Ester, koji tokom emisija deluju veoma opušteno i usklađeno. Njihovi razgovori teku prirodno, često uz osmehe i duhovite opaske, pa mnogi ističu da ih je zadovoljstvo gledati čak i kada ne pričaju o samoj utakmici.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger plače pored Ester Sedlaček Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Malte Ossowski/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Posebnu pažnju na internetu privukli su njihovi pogledi tokom emisija. Na društvenim mrežama redovno se dele fotografije i snimci trenutaka u kojima se Bastijan i Ester "streljaju" pogledima, razmenjuju osmehe ili reaguju jedno na drugo bez mnogo reči. Verovatno se neće baš svideti Bugarki Silvi, devojki Švajnštajgera, ali šta da joj radimo.

Upravo ti detalji postali su predmet brojnih komentara i šala među navijačima, koji sa velikim interesovanjem prate svaki njihov zajednički nastup.

1/8 Vidi galeriju Ester Sedlaček i Bastijan Švajnštajger Foto: Instagram/esthersedlaczek, Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia, Susanne Hübner, Susanne Huebner / imago sportfotodienst / Profimedia

Kombinacija vrhunskog poznavanja fudbala, odličnih analiza i očigledne međusobne hemije pretvorila ih je u tandem o kojem se tokom Mundijala priča gotovo jednako koliko i o samim utakmicama.