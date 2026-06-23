HAOS ZBOG LEPE BRENE! ANRI I IBRA UNIŠILI "AMERIČKOG IDIOTA": On molio Zlatana da mu kaže nešto o pesmi "Luda za tobom", a Ibrahimović obrisao patos sa njim
Aleksi Lalas, nekadašnji reprezentativac SAD i danas jedno od najpoznatijih TV lica američkog fudbala, našao se na udaru kritika tokom Svetskog prvenstva.
Njegovi nastupi u studiju, gde društvo prave Tjeri Anri i Zlatan Ibrahimović, izazvali su lavinu komentara, a posebno oštar bio je britanski Gardijan koje je razapeo Lalasa.
Razlog prost - nula harizme. Kao da je zalutao u kompetnu priču.
"Afera Lepa Brena"
Gledaoci su već danima primećivali neobične situacije u studiju. Dok su Anri i Ibrahimović vodili zanimljive i sadržajne fudbalske rasprave, Lalas je često pokušavao da se nametne, ali bez mnogo uspeha. Kamere su u nekoliko navrata zabeležile Anrijeve reakcije, kolutanje očima i osmehe koji su jasno govorili da mu pojedini komentari američkog kolege nisu naročito zanimljivi.
Posebno zanimljiv trenutak dogodio se kada je u studiju puštena pesma Lepe Brene. Lalas je pokušao da od Zlatana sazna o čemu se peva, ali je legendarni Šveđanin praktično ignorisao njegov pokušaj da pokrene razgovor i otkrije mu bilo šta o pesmi "Luda za tobom". Situacija je bila poprilično neprijatna i brzo je postala viralna.
Međutim, ono što su korisnici interneta pretvorili u šalu, Gardijan je podigao na mnogo viši nivo. Novinar Eron Tims u svom tekstu nije imao nimalo milosti prema Lalasu, opisujući ga kao čoveka koji mnogo govori, a malo toga zaista kaže.
Uništavanje
Britanski list otišao je toliko daleko da je Lalasa predstavio kao tipičnog glasnog lika koji uvek želi da bude u centru pažnje, bez obzira na atmosferu u prostoriji. U tekstu se navodi da bi bio „zvezda karaoke večeri na poslovnoj konferenciji“, ali i da upravo takav pristup prenosi u televizijski studio tokom Mundijala.
- Francuski aristokrata protiv svesaveznog američkog idiota: duel Anri - Lalas je prava bitka ovog Svetskog prvenstva - glasi jedna od rečenica iz teksta Gardijana koja je izazvala lavinu reakcija.
Najžešća kritika odnosi se na njegov status u američkom fudbalu. Gardijan ističe da Lalas nije tek usputna televizijska pojava, već jedno od najeksponiranijih lica sporta u SAD, zbog čega njegovi nastupi privlače ogromnu pažnju javnosti.
Dok jedni smatraju da je Lalas samo pokušao da unese energiju i zabavu u program, drugi veruju da je upravo njegovo ponašanje razlog zbog kog su Anri i Ibrahimović često delovali kao da jedva čekaju da promene temu. Jedno je sigurno - malo koji komentator je tokom ovog Mundijala izazvao toliko reakcija kao Aleksi Lalas. Nažalost po njega, negativnih.