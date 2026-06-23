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Aleksi Lalas, nekadašnji reprezentativac SAD i danas jedno od najpoznatijih TV lica američkog fudbala, našao se na udaru kritika tokom Svetskog prvenstva.

Njegovi nastupi u studiju, gde društvo prave Tjeri Anri i Zlatan Ibrahimović, izazvali su lavinu komentara, a posebno oštar bio je britanski Gardijan koje je razapeo Lalasa.

Razlog prost - nula harizme. Kao da je zalutao u kompetnu priču.

"Afera Lepa Brena"

Gledaoci su već danima primećivali neobične situacije u studiju. Dok su Anri i Ibrahimović vodili zanimljive i sadržajne fudbalske rasprave, Lalas je često pokušavao da se nametne, ali bez mnogo uspeha. Kamere su u nekoliko navrata zabeležile Anrijeve reakcije, kolutanje očima i osmehe koji su jasno govorili da mu pojedini komentari američkog kolege nisu naročito zanimljivi.

Posebno zanimljiv trenutak dogodio se kada je u studiju puštena pesma Lepe Brene. Lalas je pokušao da od Zlatana sazna o čemu se peva, ali je legendarni Šveđanin praktično ignorisao njegov pokušaj da pokrene razgovor i otkrije mu bilo šta o pesmi "Luda za tobom". Situacija je bila poprilično neprijatna i brzo je postala viralna.

Međutim, ono što su korisnici interneta pretvorili u šalu, Gardijan je podigao na mnogo viši nivo. Novinar Eron Tims u svom tekstu nije imao nimalo milosti prema Lalasu, opisujući ga kao čoveka koji mnogo govori, a malo toga zaista kaže.

1/4 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Uništavanje

Britanski list otišao je toliko daleko da je Lalasa predstavio kao tipičnog glasnog lika koji uvek želi da bude u centru pažnje, bez obzira na atmosferu u prostoriji. U tekstu se navodi da bi bio „zvezda karaoke večeri na poslovnoj konferenciji“, ali i da upravo takav pristup prenosi u televizijski studio tokom Mundijala.

- Francuski aristokrata protiv svesaveznog američkog idiota: duel Anri - Lalas je prava bitka ovog Svetskog prvenstva - glasi jedna od rečenica iz teksta Gardijana koja je izazvala lavinu reakcija.

Najžešća kritika odnosi se na njegov status u američkom fudbalu. Gardijan ističe da Lalas nije tek usputna televizijska pojava, već jedno od najeksponiranijih lica sporta u SAD, zbog čega njegovi nastupi privlače ogromnu pažnju javnosti.