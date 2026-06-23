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Norvežani su tako obezbedili plasman u nokaut fazu.

Markus Pedersen je doneo prednost evropskoj selekciji u 43. minutu, a Erling Haland je u 48. povisio prednost na 2:0.

Norveška - Senegal, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Ismaila Sar je smanjio na 2:1 u 53. minutu, a Haland je u 58. minutu opet bio strelac.

Na kraju utakmice u 93. minutu je i Sar stigao do drugog gola.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Norveška - Senegal:

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir