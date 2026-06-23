Fudbaleri Norveške su pobedili Senegal rezultatom 3:2.
MUNDIJAL
OKRŠAJ HALANDA I SARA PRIPAO SNAŽNIJEM! Pogledajte kako je Norveška u triler utakmici obezbedila nokaut fazu Svetskog prvenstva
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Norvežani su tako obezbedili plasman u nokaut fazu.
Markus Pedersen je doneo prednost evropskoj selekciji u 43. minutu, a Erling Haland je u 48. povisio prednost na 2:0.
Norveška - Senegal, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia
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Ismaila Sar je smanjio na 2:1 u 53. minutu, a Haland je u 58. minutu opet bio strelac.
Na kraju utakmice u 93. minutu je i Sar stigao do drugog gola.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Norveška - Senegal:
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