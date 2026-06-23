Fudbaleri Alžira su preokretom stigli do pobede protiv Jordana.
MUNDIJAL
USKRAĆENI SMO ZA JOŠ JEDAN ISTORIJSKI TRENUTAK NA MUNDIJALU! Pogledajte kako je debitant ostao bez velikog uspeha
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Jordan je golom Al Rašdana imao prednost rezultatom 1:0 nakon prvih 45 minuta, ali su Benbuali i Guri golovima u nastavku doneli preokret Alžiru.
Jordan - Alžir Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
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Alžirci u poslednjem kolu mogu da se bore za plasman u nokaut fazu, a Jordan je ostao bez prvog boda na Svetskim prvenstvima u istoriji.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Jordan - Alžir:
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