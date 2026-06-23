Lionel Mesi je golovima na utakmici protiv Austrije ušao u istoriju.
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TOG DANA SE SMRAČILO U CELOJ SRBIJI I CRNOJ GORI! Mesi je danas apsolutni rekorder, a da li se sećate protiv koga je postigao prvi gol?
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Sa 18 golova trenutno je fudbaler sa najviše postignutih golova u istoriji Svetskih prvenstva, pošto je prestigao doskorašnjeg rekordera Miroslava Klosea.
Lionel Mesi igra svoj šesti Mundijal sa Argentinom, a do 18 golova je stigao na 12 utakmica.
Možda se neki ne sećaju da je do prvog pogotka stigao na Svetskom prvenstvu 2006. u Nemačkoj.
U utakmici protiv Srbije i Crne Gore Mesi je ušao u igru u 74. minutu.
Bila je to prva utakmica, odnosno bili su prvi minuti za Lionela Mesija na prvom Svetskom prvenstvu.
Četiri minuta nakon ulaska je upisao asistenciju za pogodak Hernana Krespa, a prvi gol je postigao u 88. minutu. Postao je najmlađi strelac Argentine na Mundijalima.
Rezultata se verovatno svi sećaju...
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