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Sa 18 golova trenutno je fudbaler sa najviše postignutih golova u istoriji Svetskih prvenstva, pošto je prestigao doskorašnjeg rekordera Miroslava Klosea.

Lionel Mesi igra svoj šesti Mundijal sa Argentinom, a do 18 golova je stigao na 12 utakmica.

Možda se neki ne sećaju da je do prvog pogotka stigao na Svetskom prvenstvu 2006. u Nemačkoj.

U utakmici protiv Srbije i Crne Gore Mesi je ušao u igru u 74. minutu.

Bila je to prva utakmica, odnosno bili su prvi minuti za Lionela Mesija na prvom Svetskom prvenstvu.

Četiri minuta nakon ulaska je upisao asistenciju za pogodak Hernana Krespa, a prvi gol je postigao u 88. minutu. Postao je najmlađi strelac Argentine na Mundijalima.

Rezultata se verovatno svi sećaju...

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir