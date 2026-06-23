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Fudbaleri Kolumbije trenirali su u trening centru u Gvadalahari kada im je rečeno da se sklone na sigurno, saopštio je Fudbalski savez Kolumbije.

Igrači su bili manje od 30 minuta terenu kada je trening prekinut, a trening su završili u teretani.

Fudbaleri Konga su poslednji trening odradili u Sjedinjenim Američkim Državama pre nego što će otputovali za Gvadalaharu.

Utakmica drugog kola Grupe K Svetskog prvenstva između Kolumbije i Demokratke Republike Kongo igra se sutra od 4.00 u Gvadalahari.

Kolumbija je na otvaranju turnira pobedila Uzbekistan sa 3:1, dok je Kongo odigrao nerešeno 1:1 sa Portugalom.

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