Slušaj vest

Fudbaleri Kolumbije trenirali su u trening centru u Gvadalahari kada im je rečeno da se sklone na sigurno, saopštio je Fudbalski savez Kolumbije.

Igrači su bili manje od 30 minuta terenu kada je trening prekinut, a trening su završili u teretani.

Fudbaleri Konga su poslednji trening odradili u Sjedinjenim Američkim Državama pre nego što će otputovali za Gvadalaharu.

Utakmica drugog kola Grupe K Svetskog prvenstva između Kolumbije i Demokratke Republike Kongo igra se sutra od 4.00 u Gvadalahari.

Kolumbija je na otvaranju turnira pobedila Uzbekistan sa 3:1, dok je Kongo odigrao nerešeno 1:1 sa Portugalom.

Ne propustiteFIFA WC 2026TOG DANA SE SMRAČILO U CELOJ SRBIJI I CRNOJ GORI! Mesi je danas apsolutni rekorder, a da li se sećate protiv koga je postigao prvi gol?
profimedia-1111824953.jpg
FIFA WC 2026ŠOKANTNE REČI ERLINGA HALANDA! Norvežanin iznenadio planetu nakon dva gola: Nije me briga, pobediće nas...
Mundijal 2026, Erling Haland, Fudbalska reprezentacija Norveške
FIFA WC 2026USKRAĆENI SMO ZA JOŠ JEDAN ISTORIJSKI TRENUTAK NA MUNDIJALU! Pogledajte kako je debitant ostao bez velikog uspeha
Jordan - Alžir
FIFA WC 2026OKRŠAJ HALANDA I SARA PRIPAO SNAŽNIJEM! Pogledajte kako je Norveška u triler utakmici obezbedila nokaut fazu Svetskog prvenstva
Mundijal 2026, Norveška, Senegal

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir