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Ovo je jedna od glavnih tema nakon Ronaldovog bledog izdanja u prvom meču na turniru.

"Ne mogu da vas informišem o startnoj postavi, jer još nisam obavestio svoje igrače", rekao je Martinez upitan da li će Ronaldo ostati u postavi.

Ronaldo nije uspeo da postigne gol u remiju Portugala sa Demokratskom Republikom Kongo (1:1), u utakmici prvog kola Grupe K Svetskog prvenstva.

Televizijski analitičari i korisnici društvenih mreža kritikovali su Ronalda nakon što je propustio nekoliko dobrih prilika za gol u drugom poluvremenu. Neki su se pitali zašto ga Martinez nije zamenio u drugom poluvremenu dok se tim mučio u napadu.

Martinez je rekao da kritike ne utiču na njegov tim i dodao da je takva priča sastavni deo učešća velikom takmičenju kao što je Svetsko prvenstvo.

"Igramo na Svetskom prvenstvu, tako da naravno ima mnogo buke i tenzija, ali to je deo igre. Fokus je na timu i želimo da pokažemo pozitivan stav... da budemo spremni za meč. Veoma smo fokusirani. Jaki smo. Tim je još ujedinjeniji nego pre", rekao je selektor Portugala.

Iako se nije konkretno osvrnuo na Ronalda, Martinez je dodao da su neke od kritika "nepravedne".

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ronaldo nije razgovarao sa novinarima posle utakmice, ali je dva puta pisao na društvenim mrežama od tog remija.

U prvoj objavi je napisao:

"Nije to bio početak kakav smo želeli, ali ovo je daleko od kraja. Glavu gore i fokus na sledeću utakmicu".

U nedelju je objavio četiri fotografije sa treninga tima i napisao: "Fokusiran na misiju".

Ronaldo i Argentinac Lionel Mesi postali su jedini fudbaleri koji su igrali na šest Svetskih prvenstava svojim učešćem ove godine. Portugalac će protiv Uzbekistana ponovo pokušati da postane prvi igrač koji je postigao gol na šest različitih Mundijala, nakon što mu to nije pošlo za rukom na prvoj utakmici.

On trenutno deli taj rekord sa Mesijem, koji je postigao pet golova u dve utakmice Argentine ove godine, čime je stigao do rekordnih 18 golova na pet turnira. Međutim, Mesi nije uspeo da se upiše u strelce 2010. godine.

Selektor Uzbekistana Fabio Kanavaro zna da ne sme da potceni Ronalda uprkos rezultatu Portugala u prvom meču.

"Moramo da budemo oprezni kada smo u šesnaestercu jer ne smemo da ostavimo ovakvog igrača samog. Moramo da budemo veoma fokusirani na njega jer Kristijano može da postigne gol u svakoj situaciji, iz slobodnih udaraca, pa čak i nakon kornera. Zato moramo da budemo izuzetno oprezni", rekao je Kanavaro.

Utakmica drugog kola Grupe K između Portugala i Uzbekistana igra se danas od 19.00 u Hjustonu.

Posle prvog kola, Kolumbija je prva na tabeli ove grupe sa tri boda, DR Kongo i Portugal imaju po bod, dok je Uzbekistan bez bodova.

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