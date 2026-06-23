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Navijači širom sveta poslednjih dana sve češće negoduju zbog trominutnih prekida za osveženje tokom utakmica Svetskog prvenstva, ali postoji razlog zbog kojeg su oni postali neizostavan deo najvećeg fudbalskog spektakla. Ne, to nije briga za igrača zbog vremenskih uslova.

Prema procenama medijskih stručnjaka, samo američki FOX, zvanični emiter Mundijala u SAD, od jednog „hydration breaka“ zaradi oko 1,2 miliona dolara kroz reklamni prostor.

Drugim rečima, dok fudbaleri stoje kraj aut-linije sa flašicama vode u rukama, u pozadini se vrti pravi biznis vredan više od milion dolara za svega tri minuta programa.

Kada se ta računica prenese na čitav turnir, brojke postaju gotovo nestvarne. Svetsko prvenstvo donosi više od 200 ovakvih prekida, pa se procenjuje da bi samo FOX zahvaljujući njima mogao da inkasira čak oko 250 miliona dolara od oglašavanja.

A, to je zarada samo jedne TV kuće. Šta mislite koliko zarade svi emiteri?

1/15 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

FIFA sve slagala

Zato nije teško razumeti zašto su "hydration breakovi" mnogo više od obične pauze za osveženje. Za igrače su to tri minuta predaha, za trenere prilika za nove taktičke instrukcije, a za televizije – pravo malo zlatno rudnik usred utakmice.

I dok navijači nervozno čekaju da se lopta ponovo zakotrlja, negde u marketinškim odeljenjima zadovoljno gledaju kako tri minuta tišine na terenu postaju minuti koji vrede pravo bogatstvo.

FIFA je slagala ceo svet, a sve pod izgovorom "brige za zdravlje igrača". Ovo je ipak komercijalni brejk, a ne nikakav brejk za osveženje.