Slušaj vest

Navijači širom sveta poslednjih dana sve češće negoduju zbog trominutnih prekida za osveženje tokom utakmica Svetskog prvenstva, ali postoji razlog zbog kojeg su oni postali neizostavan deo najvećeg fudbalskog spektakla. Ne, to nije briga za igrača zbog vremenskih uslova.

Prema procenama medijskih stručnjaka, samo američki FOX, zvanični emiter Mundijala u SAD, od jednog „hydration breaka“ zaradi oko 1,2 miliona dolara kroz reklamni prostor.

Drugim rečima, dok fudbaleri stoje kraj aut-linije sa flašicama vode u rukama, u pozadini se vrti pravi biznis vredan više od milion dolara za svega tri minuta programa.

Kada se ta računica prenese na čitav turnir, brojke postaju gotovo nestvarne. Svetsko prvenstvo donosi više od 200 ovakvih prekida, pa se procenjuje da bi samo FOX zahvaljujući njima mogao da inkasira čak oko 250 miliona dolara od oglašavanja

A, to je zarada samo jedne TV kuće. Šta mislite koliko zarade svi emiteri?

Mundijal 2026 Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

FIFA sve slagala

Zato nije teško razumeti zašto su "hydration breakovi" mnogo više od obične pauze za osveženje. Za igrače su to tri minuta predaha, za trenere prilika za nove taktičke instrukcije, a za televizije – pravo malo zlatno rudnik usred utakmice.

I dok navijači nervozno čekaju da se lopta ponovo zakotrlja, negde u marketinškim odeljenjima zadovoljno gledaju kako tri minuta tišine na terenu postaju minuti koji vrede pravo bogatstvo.

FIFA je slagala ceo svet, a sve pod izgovorom "brige za zdravlje igrača". Ovo je ipak komercijalni brejk, a ne nikakav brejk za osveženje.

Ne propustiteFIFA WC 2026TRKA ZA NAJBOLJEG SVIH VREMENA JE ZAVRŠENA: Lionel Mesi na jednoj utakmici srušio čak 4 istorijska rekorda Mundijala
profimedia-1111827182.jpg
FIFA WC 2026HRVAT OTKRIO KAKO JE "UGASIO" MESIJA: Posle 5 minuta Leo me pitao: Da li si ti normalan?!
Lionel Mesi
FIFA WC 2026SVI PRIČAJU O TOME ŠTA JE FATALNA VODITELJKA URADILA ŠVAJNIJU! Sve se desilo u programu uživo, Bugarki Silvi neće da bude dobro kada ovo vidi...
Bastijan Švajnštajger i Ester Sedlaček
FIFA WC 2026NIJE SAMO UTAKMICA FRANCUSKE PREKINUTA! Fudbalere oterali sa terena, a samo što su izašli na trening!
Kolumbija - Uzbekistan
FIFA WC 2026TOG DANA SE SMRAČILO U CELOJ SRBIJI I CRNOJ GORI! Mesi je danas apsolutni rekorder, a da li se sećate protiv koga je postigao prvi gol?
profimedia-1111824953.jpg
FIFA WC 2026USKRAĆENI SMO ZA JOŠ JEDAN ISTORIJSKI TRENUTAK NA MUNDIJALU! Pogledajte kako je debitant ostao bez velikog uspeha
Jordan - Alžir
00:07
Mundijal - navijači Španije Izvor: Društvene mreže