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Engleska fudbalska reprezentacija i drame na Mundijalima idu ruku pod ruku.

Kad god oni odu na veliko takmičenje, javnost i tabloidi u Engleskoj naprave atmosferu pritiska koja često eksplodira u neku aferu, skandal ili bizarnu dramu.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Evo nekoliko najvećih i najpoznatijih drama kroz istoriju:

1. Hapšenje kapitena zbog krađe narukvice (Meksiko 1970.)

Ovo je verovatno najbizarniji skandal u istoriji njihovog nacionalnog tima. Neposredno pre prvenstva, tokom priprema u Kolumbiji, legendarni kapiten i osvajač Mundijala iz 1966. godine, Bobi Mur, optužen je da je ukrao dijamantsku narukvicu iz jedne zlatare u hotelu u Bogoti. Mur je zapravo bio uhapšen i proveo je nekoliko dana u pritvoru pre nego što je pušten usled pritiska britanske vlade. Kasnije se ispostavilo da mu je cela stvar smeštena kako bi se destabilizovao aktuelni svetski šampion.

2. Crveni karton Dejvida Bekama i javni linč (Francuska 1998.)

U osmini finala protiv ljutog rivala Argentine, tada mlada zvezda Dejvid Bekam naseo je na provokaciju Dijega Simeonea. Dok je ležao na travi, Bekam je lagano šutnuo Simeonea nogom i dobio direktan crveni karton. Engleska je ispala nakon penala, a Bekam je postao državni neprijatelj broj jedan. Tabloidi su štampali mete sa njegovim likom, paljene su njegove lutke ispred pabova, a mesecima je dobijao pretnje smrću. Trebalo mu je nekoliko godina da povrati kultni status u domovini.

3. Sukob i klanovi u „Zlatnoj generaciji“ (Nemačka 2006.)

Sredinom dvehiljaditih, Engleska je imala zastrašujuće jak tim (Bekam, Lampard, Džerard, Ferdinand, Teri, Runi), ali su na Mundijalu u Nemačkoj doživeli krah zbog klupskih klanova i afere sa suprugama.

Klupska mržnja: Igrači su kasnije priznali da su klanovi iz Mančester Junajteda, Čelsija i Liverpula bili toliko izraženi da su sedeli za odvojenim stolovima i jedva pričali, jer su se mrzeli iz Premijer lige.

WAGs (Wives and Girlfriends) cirkus: Supruge i devojke fudbalera, predvođene Viktorijom Bekam i Kolin Runi, napravile su potpuni rijaliti šou u nemačkom gradu Baden-Badenu. Divljale su po klubovima, trošile stotine hiljada funti na šoping i punile naslovne strane tabloida, što je potpuno skrenulo fokus sa fudbala.

4. Raspad sistema i pobuna protiv selektora (Južna Afrika 2010.)

Pod vođstvom strogog italijanskog trenera Fabija Kapela, atmosfera u kampu u Južnoj Africi bila je kao u vojnom zatvoru. Igračima je bilo dosadno, bilo im je zabranjeno da viđaju porodice i hrana im je bila bezukusna. Nakon očajnih partija u grupi, iskusni defanzivac Džon Teri je organizovao „pobunu“ i izašao u javnost sa pričom kako igrači traže sastanak sa Kapelom da promene taktiku i popiju po koje pivo. Kapelo ga je javno sasekao, rekavši da je Teri napravio „ogromnu grešku“ i da je narušio disciplinu, a tim je ponižen od Nemačke (4:1) u osmini finala.

5. Slučaj Džona Terija i Vejna Runija pred Mundijale

Iako su se same afere desile neposredno pre nego što su turniri počeli, direktno su uništile atmosferu:

Pred Mundijal 2010. otkriveno je da je kapiten Džon Teri imao aferu sa bivšom devojkom svog klupskog i reprezentativnog saigrača Vejna Bridža. Selektor mu je oduzeo traku, a Bridž je odbio da putuje na prvenstvo.

Pred Mundijal 2006. Vejn Runi je polomio metatarzalnu kost i cela nacija je nedeljama pratila skenere njegovog stopala u prenosu uživo, stvarajući nezapamćenu histeriju, da bi na kraju na prvenstvu dobio crveni karton protiv Portugala jer je nagazio Rikarda Karvalja (nakon što ga je saigrač iz kluba, Kristijano Ronaldo, „namestio“ kod sudije).

Englezi jednostavno ne mogu da prođu kroz jedno Svetsko prvenstvo bez neke vansportske drame!

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