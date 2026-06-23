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Veliki skandal obeležio je Mundijal nakon što je paragvajskom sportskom komentatoru Horheu Veri oduzeta akreditacija zbog neprimerenih izjava tokom utakmice njegove reprezentacije protiv Turske.

Vera je tokom direktnog prenosa žestoko kritikovao salvadorskog arbitra Ivana Bartona, ali i predsednika FIFA Đanija Infantina, nakon što je reprezentativac Paragvaja Migel Almiron dobio crveni karton.

1/15 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sporna situacija dogodila se tokom verbalnog duela Almirona sa protivničkim igračem, kada je paragvajski fudbaler prekrio usta rukom. Sudija je procenio da je time prekršio novo pravilo FIFA i pokazao mu put u svlačionicu.

Na taj način Almiron je postao prvi fudbaler u istoriji koji je isključen zbog prekrivanja usta tokom rasprave na terenu. Pravilo je uvedeno nakon incidenta u Ligi šampiona u kojem su učestvovali Đanluka Prestijani iz Benfike i Vinisijus Žunior iz Real Madrida.

FIFA je ovu meru uvela kako bi sprečila prikrivanje potencijalno rasističkih, diskriminatornih ili uvredljivih poruka tokom utakmica.

Odluka arbitra izazvala je ogromno nezadovoljstvo u paragvajskom taboru, a posebno kod komentatora Vere, čiji su oštri komentari tokom prenosa na kraju doveli do reakcije organizatora i oduzimanja akreditacije.

Uprkos činjenici da su veći deo meča igrali sa igračem manje, Paragvajci su uspeli da savladaju Tursku i sačuvaju šanse za plasman u narednu fazu takmičenja.

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